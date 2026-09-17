RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROCEDIMIENTOS EN EL NORTE

Camiones, un auto, plantas y perfumes incautados en operativos de Aduana en Rivera: decomiso valuado en $5.000.000

En un camión, un hombre transportaba más de 500 plantas y 10.000 plantines de contrabando.

ADUANAS-RIVERA1

Dos camiones, un auto y 11.000 plantas incautadas, entre otros productos, en operativos por contrabando en Rivera. El decomiso está valuado en 5.000.000 pesos.

En uno de los operativos, por camino Curticeiras, fue interceptado un camión matrícula brasileña con semirremolque y contenedor, sin documentación que permitiera circulación legal en Uruguay. El camión, valuado en 2.280.000 pesos,

El mismo era conducido por un ciudadano brasileño que estaba circulando en el país con fines laborales sin poseer la documentación que acreditara la permanencia legal del conductor, también brasileño, en Uruguay.

imputaron a erwin coco parentini por atentado por amenazas contra el exdirector de la unidad 25 del inr
Seguí leyendo

Imputaron a Erwin "Coco" Parentini por atentado por amenazas contra el exdirector de la Unidad 25 del INR

En ruta 6 hubo otra incautación. Allí, un camión llevaba 563 plantas y 10.564 plantines de contrabando. El valor total es de 2.405.000 pesos.

Otro caso permitió la incautación de un auto en el que se contrabandeaban perfumes, calzados, ropa y sábanas, para comercializar, por un monto de 500.000 pesos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Rutas 5 y 48, las piedras

Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor, que no tenía libreta, sufrió heridas
MONTEVIDEO

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos
narcotráfico internacional

Incautan 300 kilos de pasta base en una casa en Brazo Oriental: hay cuatro detenidos
CORDÓN

Cuento del tío: llamaron por teléfono, les dijeron que sus padres estaban presos y estafaron a dos adolescentes
Carlos Albisu

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño

Te puede interesar

Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, tras agresión a una maestra en Escuela 326 video
EN LA CAPITAL

Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, tras agresión a una maestra en Escuela 326
Un policía de particular está grave tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle la moto; hay un detenido
PUNTA DE RIELES

Un policía de particular está grave tras ser baleado por delincuentes que intentaron robarle la moto; hay un detenido
Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores

Dejá tu comentario