Camiones, un auto, plantas y perfumes incautados en operativos de Aduana en Rivera: decomiso valuado en $5.000.000

Dos camiones, un auto y 11.000 plantas incautadas, entre otros productos, en operativos por contrabando en Rivera. El decomiso está valuado en 5.000.000 pesos.

En uno de los operativos, por camino Curticeiras, fue interceptado un camión matrícula brasileña con semirremolque y contenedor, sin documentación que permitiera circulación legal en Uruguay. El camión, valuado en 2.280.000 pesos,

El mismo era conducido por un ciudadano brasileño que estaba circulando en el país con fines laborales sin poseer la documentación que acreditara la permanencia legal del conductor, también brasileño, en Uruguay.

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En ruta 6 hubo otra incautación. Allí, un camión llevaba 563 plantas y 10.564 plantines de contrabando. El valor total es de 2.405.000 pesos.

Otro caso permitió la incautación de un auto en el que se contrabandeaban perfumes, calzados, ropa y sábanas, para comercializar, por un monto de 500.000 pesos.