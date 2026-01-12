Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó

Una mujer de 25 años fue condenada por apuñalar a un niño de 6 años y agredir a su madre de 44 en un episodio de violencia doméstica ocurrido en la ciudad de Tacuarembó.

El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero en el centro de la capital departamental. De acuerdo a la información del caso obtenida por el corresponsal de Subrayado, Germán Capelli, la agresión comenzó dentro de una casa de la calle José Pedro Varela, siguió afuera de la vivienda y terminó en la calle.

El niño, cuñado de la agresora, resultó herido herido, y fue trasladado junto a su madre por la Policía hasta el hospital local, donde se le diagnosticó herida de arma blanca en el abdomen.

La agresora, de iniciales A.C.R. fue detenida y terminó condenada por un delito de violencia doméstica agravada con un delito de lesiones graves agravadas a 20 meses, que deberá cumplir el primer mes en prisión efectiva y los otros 19 en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio.

