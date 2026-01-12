RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó

El niño, cuñado de la agresora, resultó herido herido, y fue trasladado junto a su madre por la Policía hasta el hospital local, donde se le diagnosticó herida de arma blanca en el abdomen.

hospital-de-tacuarembó-fachada.jpg

El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero en el centro de la capital departamental. De acuerdo a la información del caso obtenida por el corresponsal de Subrayado, Germán Capelli, la agresión comenzó dentro de una casa de la calle José Pedro Varela, siguió afuera de la vivienda y terminó en la calle.

El niño, cuñado de la agresora, resultó herido herido, y fue trasladado junto a su madre por la Policía hasta el hospital local, donde se le diagnosticó herida de arma blanca en el abdomen.

inau inicio indagatoria de urgencia y fiscalia investiga el caso del nino de 10 anos que fallecio el domingo
Seguí leyendo

INAU inició indagatoria de urgencia y Fiscalía investiga el caso del niño de 10 años que falleció el domingo

La agresora, de iniciales A.C.R. fue detenida y terminó condenada por un delito de violencia doméstica agravada con un delito de lesiones graves agravadas a 20 meses, que deberá cumplir el primer mes en prisión efectiva y los otros 19 en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes

Te puede interesar

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro video
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon video
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica
PEDRO JISDONIAN

Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica

Dejá tu comentario