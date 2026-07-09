Tres jóvenes murieron en siniestro fatal en Toledo; fueron chocados y colisionaron con un ómnibus

Tres jóvenes de 21, 24 y 28 años fallecieron en un siniestro de tránsito ocurrido a las 21.00 de este jueves en Ruta 6 a la altura del km 24,900. El conductor del auto que los impactó se fue del lugar a pie pero fue detenido: el test de alcoholemia dio positivo con 2.4 g/l.

El vehículo en el que se trasladaban los jóvenes circulaba por Ruta 6 de oeste a este cuando fue impactado por el auto que pretendió cruzar la ruta.

Informa Policía Caminera que a raíz del impacto, el primer auto colisionó frontalmente con un ómnibus y fallecieron sus ocupantes.

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Según informaron fuentes policiales a Subrayado, el auto que quiso cruzar la ruta lo hizo con luz roja y su conductor descendió del vehículo y abandonó la escena. Minutos después fue detenido y el test de alcoholemia dio resultado positivo.

Los jóvenes iban a un partido de fútbol y tenían relación de parentesco.

El ómnibus que participó del siniestro pertenece a la empresa Cromin y se desplazaba desde Minas hacia Montevideo con 14 pasajeros. Todos los ocupantes resultaron ilesos.

La fiscal del caso es la Dra. Gabriela Yanieri.

Ampliaremos.