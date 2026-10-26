Senadores del oficialismo y la oposición se posicionan ante victoria de Lula Da Silva en Brasil y opinan sobre su efecto en Uruguay

La victoria de Lula Da Silva el domingo ante Flávio Bolsonaro, que lo confirma para un cuarto mandato en Brasil (no consecutivo), tuvo obvia repercusiones políticas en Uruguay, con críticas desde la oposición, blancos y colorados, y elogios desde el Frente Amplio.

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que “Uruguay ha hecho todo (por Brasil) y no ha recibido nada en contrapartida”.

“Uruguay hoy necesita como el aire acuerdos comerciales y traer inversiones importantes. Todo lo que fomente esto sirve y lo que no, nos complica”, comentó este lunes en rueda de prensa.

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“Nos ha costado mucho y nos ha beneficiado cero”, agregó sobre la relación con el gobierno de Lula.

“Una alegría inmensa”

Por su parte, el senador del Frente Amplio Gustavo González expresó “una alegría inmensa” por la nueva victoria de Lula, y cuestionó a Bolsonaro por no reconocer la derrota.

“Está muy mal la derecha en no reconocer la derrota”, dijo el legislador socialista, y agregó: “Es hijo de un golpista y así actúa”.

“No me gusta Bolsonaro”

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó a Bolsonaro, pero más lo hizo con Lula: “No me gusta Bolsonaro pero de alguna manera hay que frenar al Foro de San Pablo, que es el que hay llevado a Brasil a una situación insostenible, porque si ven los números de Brasil, la deuda externa sobre el PBI es impresionante, porque es una política populista, salen a repartir plata, que es lo que hizo Lula”.