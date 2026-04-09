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enfrentamiento entre hinchas

Un muerto en disturbios tras el partido entre Junior y Palmeiras por Libertadores en Colombia

Hubo un enfrentamiento entre hinchas. Un parcial del equipo local fue apuñalado y las heridas resultaron fatales.

Foto: AFP. Junior vs. Palmeiras por Copa Libertadores el 8 de abril de 2026.

Foto: AFP. Junior vs. Palmeiras por Copa Libertadores el 8 de abril de 2026.

Una persona murió en disturbios entre hinchas colombianos afuera del estadio en Cartagena, tras un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Junior y Palmeiras de Brasil, informó el jueves la policía.

El Verdão enfrentó la noche del miércoles al Tiburón en este destino turístico, debido a que su estadio en la cercana Barranquilla está en obras.

Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre hinchas luego del partido de la primera fecha de la fase de grupos, que terminó 1-1.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez lesionado en el partido de Uruguay ante Inglaterra.
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Uno de los registros muestra cómo un hombre apuñala a otro que se encuentra en el suelo.

Un responsable de la Policía de Cartagena aseguró a medios que la víctima, que era un hincha de Junior, recibió "varias heridas" con arma blanca.

No hay indicios de que seguidores de Palmeiras hayan estado involucrados en los disturbios.

El fútbol colombiano registra recurrentes episodios de violencia en estadios y sus alrededores. En enero de este año, otro enfrentamiento entre fanáticos dejó un muerto en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

FUENTE: AFP.

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