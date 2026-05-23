Tiroteo fuera de la Casa Blanca: dos heridos y un atacante muerto, según informa el Servicio Secreto

Dos personas heridas y el sospechoso del ataque abatido, es el saldo de un intenso tiroteo registrado este sábado de tarde en las afueras de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, en momentos en que el presidente Donald Tump estaba en el interior de la residencia oficial y sede del gobierno federal.

El reporte de víctimas y el atacante muerto fue informado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, de acuerdo a lo que dan cuenta medios locales como Fox News y CNN.

Agentes de policía y fuerzas de seguridad especiales fueron movilizados a la zona que rodea la Casa Blanca tras escuchar numerosos disparos que quedaron registrados en medios de comunicación que transmitían en vivo.

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La policía cerró el acceso a la Casa Blanca y tropas de la Guardia Nacional impidieron la circulación por sus alrededores, en varias cuadras a la redonda.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en la red X el director del FBI, Kash Patel.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escuchaba "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando comenzaron los disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Embed Here's a reporter reacting to the shots. Hoping everything is ok at the White House. pic.twitter.com/KgpUmpjmWf — Universal Abundance (@Beyond_Scarcity) May 23, 2026

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.