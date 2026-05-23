Con gol de Maxi Gómez, Nacional venció a Albion en el Parque Central por el torneo Intermedio

Maxi Gómez celebra el gol de Nacional ante Albion. Foto: FocoUy Nacional vs. Albion. Foto: FocoUy

Nacional venció a Albion este sábado de noche en el Gran Parque Central por la segunda fecha del torneo Intermedio.

A los 20 minutos fue expulsado Ginella en Albion. El árbitro Andrés Matonte primero le sacó amarilla por una falta fuerte, pero tras aviso del VAR fue a ver la jugada y decidió mostrarle roja directa.

El gol del triunfo llegó en el segundo tiempo, en el minuto 71, por intermedio de Maxi Gómez. El goleador recibió adentro del área, de espaldas al arco, giró y con un tiro suave, a contrapie del arquero, puso el 1-0, luego definitivo.

Por la Serie B, Nacional suma dos victorias en dos partidos, mientras que Albion empató el primero y perdió este, ante los tricolores. El XI titular de Nacional image Y el XI de Albion image

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