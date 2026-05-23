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ALBION CON UNO MENOS POR ROJA DESDE El MINUTO 20

Con gol de Maxi Gómez, Nacional venció a Albion en el Parque Central por el torneo Intermedio

Nacional y Albion jugaron por la segunda fecha del Intermedio, Serie B. A los 20' fue expulsado Ginella en la visita. Maxi Gómez hizo el único gol del partido en el minuto 71.

Maxi Gómez celebra el gol de Nacional ante Albion. Foto: FocoUy

Maxi Gómez celebra el gol de Nacional ante Albion. Foto: FocoUy

Nacional vs. Albion. Foto: FocoUy

Nacional vs. Albion. Foto: FocoUy

Nacional venció a Albion este sábado de noche en el Gran Parque Central por la segunda fecha del torneo Intermedio.

A los 20 minutos fue expulsado Ginella en Albion. El árbitro Andrés Matonte primero le sacó amarilla por una falta fuerte, pero tras aviso del VAR fue a ver la jugada y decidió mostrarle roja directa.

El gol del triunfo llegó en el segundo tiempo, en el minuto 71, por intermedio de Maxi Gómez. El goleador recibió adentro del área, de espaldas al arco, giró y con un tiro suave, a contrapie del arquero, puso el 1-0, luego definitivo.

Foco Uy
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