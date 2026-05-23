Nacional venció a Albion este sábado de noche en el Gran Parque Central por la segunda fecha del torneo Intermedio.
Con gol de Maxi Gómez, Nacional venció a Albion en el Parque Central por el torneo Intermedio
Nacional y Albion jugaron por la segunda fecha del Intermedio, Serie B. A los 20' fue expulsado Ginella en la visita. Maxi Gómez hizo el único gol del partido en el minuto 71.
A los 20 minutos fue expulsado Ginella en Albion. El árbitro Andrés Matonte primero le sacó amarilla por una falta fuerte, pero tras aviso del VAR fue a ver la jugada y decidió mostrarle roja directa.
El gol del triunfo llegó en el segundo tiempo, en el minuto 71, por intermedio de Maxi Gómez. El goleador recibió adentro del área, de espaldas al arco, giró y con un tiro suave, a contrapie del arquero, puso el 1-0, luego definitivo.
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Por la Serie B, Nacional suma dos victorias en dos partidos, mientras que Albion empató el primero y perdió este, ante los tricolores.
El XI titular de Nacional
Y el XI de Albion
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