Tras muerte de hombre que vivía en la calle, director del Sinae reconoce que "está fallando la captación" de estas personas

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) Leandro Palomeque, reconoció “fallas” y “falencias” a la hora de ubicar y trasladar a refugios a todas las personas que viven en la calle y que desde el 7 de mayo, cuando entró en vigencia la alerta roja por frío para estas personas, deben ser evacuadas de forma obligatoria.

Palomeque se refirió así al hombre que murió el viernes de noche mientras dormía en una carpa improvisada con bolas de nailon, cartones y sábanas, en Flor de Maroñas .

“Lógicamente que en la zona más céntrica de Montevideo hay un abordaje más fluido y permanente porque también hay mayor presencia de los diferentes operativos. Hacia las zonas más periféricas de Montevideo es probable que hayan falencias en algunas calles y caminos para identificar a estas personas”, reconoció el jerarca.

“Creo y debemos reconocer las fallas, que está fallando la captación. No deben haber personas en calle, máxime cuando tenemos la herramienta de la evacuación forzosa. Ya no media la voluntad de la persona que quiera ser alojada o no. A partir de esta alerta estamos alojando a todas las personas, es verdad que deben estar quedando personas en calle. También es importante más allá de la captación, la colaboración de la gente de denunciar a esas personas en situación de calle para que sean abordadas y trasladadas. La alerta prohíbe que se mantengan en calle y es nuestra obligación guardarlas”, apuntó.

“No estaba mapeado, no está ingresado”.

El director del Sinae aseguró que el hombre que murió cuando dormía en la calle, en Flor de Maroñas, “no estaba en el registro” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni en las actuaciones de la Policía.

“No genera registro desde el 2021 en el Mides. No tenía registros en la alerta roja, ni este año ni el pasado”, dijo Palomeque, y agregó que el lugar donde dormía (en Virrey Elío esquina Vicenza) “no estaba mapeado, no está ingresado. De estarlo pasa a ser un lugar de visita diaria”.

Según dijeron vecinos de la zona, y lo reconoció Palomeque, este hombre “hace un mes que estaba allí”. "Si se hubiera podido abordar a esta persona a tiempo hubiera tenido cupo en un refugio", aseguró, y concluyó: “Reconocemos que esta persona no fue abordada por los sistemas, no solo es el Mides, por alguna razón no fue abordado. Lo estamos asumiendo como una muerte en situación de calle”.