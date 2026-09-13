Un motociclista murió en un siniestro tras chocar de frente contra un auto en ruta 69, a la altura del kilómetro 28, en el departamento de Canelones.
Un motociclista murió tras impactar de frente con un auto en ruta 69, Canelones
Policía Caminera indicó que el conductor del auto no sufrió lesiones y que el control de alcoholemia fue 0.
Policía Caminera reportó que el auto circulaba de norte a sur y que, por causas a establecer, impactó contra una moto que se desplazaba en sentido contrario.
El conductor de la moto, un hombre de 40 años, murió en el lugar.
Seguí leyendo
Un motociclista de 37 años murió tras impactar contra un cartel en el kilómetro 252 de la ruta 5
Por su parte, en el auto viajaba un hombre de 37 años que no sufrió lesiones y cuyo resultado de alcoholemia fue 0.
Temas de la nota
Lo más visto
policiales
Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA
Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
malvín norte
Violenta rapiña a mujer de 82 años; delincuente en bici le arrebató la cartera
INVESTIGAN LAS CAUSAS
Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha
ACTUALIZACIÓN
Dejá tu comentario