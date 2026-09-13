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KILÓMETRO 28

Un motociclista murió tras impactar de frente con un auto en ruta 69, Canelones

Policía Caminera indicó que el conductor del auto no sufrió lesiones y que el control de alcoholemia fue 0.

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Un motociclista murió en un siniestro tras chocar de frente contra un auto en ruta 69, a la altura del kilómetro 28, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera reportó que el auto circulaba de norte a sur y que, por causas a establecer, impactó contra una moto que se desplazaba en sentido contrario.

El conductor de la moto, un hombre de 40 años, murió en el lugar.

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Un motociclista de 37 años murió tras impactar contra un cartel en el kilómetro 252 de la ruta 5

Por su parte, en el auto viajaba un hombre de 37 años que no sufrió lesiones y cuyo resultado de alcoholemia fue 0.

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