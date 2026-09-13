Un motociclista murió tras impactar de frente con un auto en ruta 69, Canelones

Un motociclista murió en un siniestro tras chocar de frente contra un auto en ruta 69, a la altura del kilómetro 28, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera reportó que el auto circulaba de norte a sur y que, por causas a establecer, impactó contra una moto que se desplazaba en sentido contrario.

El conductor de la moto, un hombre de 40 años, murió en el lugar.

Por su parte, en el auto viajaba un hombre de 37 años que no sufrió lesiones y cuyo resultado de alcoholemia fue 0.

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