Lubetkin dijo en Cumbre BRICS que Uruguay está dispuesto a trabajar con los países del bloque para construir un orden internacional más próspero, equilibrado y pacífico

El canciller Mario Lubetkin participó de la 18° Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi y destacó que Uruguay está dispuesto a trabajar con países BRICS, en el plano bilateral, regional y global, para construir un orden internacional más próspero, equilibrado y pacífico.

"Nos reunimos en un momento de profunda transformación. El multilateralismo está bajo presión, y los países en desarrollo están llamados no solo a adaptarse al cambio, sino también a contribuir a darle forma. En este contexto, el papel de los BRICS y su contribución al fortalecimiento de la voz del Sur Global revisten particular importancia", comenzó destacando.

Y agregó: "Uruguay llega a Nueva Delhi con un conjunto singular de responsabilidades. Actualmente ejercemos la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que reúne a 33 naciones de América Latina y el Caribe; la Presidencia del Grupo de los 77 y China; y la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. Estas tres responsabilidades refuerzan el compromiso del Uruguay con el multilateralismo, el diálogo, la cooperación Sur-Sur y un sistema internacional más representativo y eficaz. También ofrecen oportunidades concretas para trabajar con los países BRICS".

El canciller destacó que a través de la CELAC, Uruguay quiere fortalecer e institucionalizar el diálogo entre la India, China y América Latina y el Caribe, manteniendo y desarrollando aún más los diálogos ya establecidos con otros países BRICS.

"A través del G77 y China, trabajamos con más países BRICS en los grandes desafíos que enfrentan los países en desarrollo y en el fortalecimiento de las Naciones Unidas y del multilateralismo. Y a través del Mercosur, Uruguay está decidido a promover la actualización y ampliación de nuestro Acuerdo de Comercio Preferencial, para aprovechar el enorme potencial que existe entre nuestras regiones", señaló.

Lubetkin manifestó que en el plano bilateral, Uruguay y la India viven un momento excepcional, destacando el histórico encuentro entre el presidente Orsi y el primer ministro Modi que ha generado un nuevo impulso y un mandato claro para profundizar la asociación, al igual que las reuniones de alto nivel que Uruguay se han mantenido con otros países BRICS.

"Esta reunión ha situado la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad en el centro de nuestras deliberaciones. Estas prioridades responden directamente a los desafíos que enfrentan nuestras sociedades: construir economías más resilientes, aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías para el desarrollo, ampliar una cooperación Sur-Sur sustantiva y avanzar hacia un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás", puntualizó.

Uruguay felicita a todos los países BRICS, y en particular a la Presidencia india, por los importantes consensos alcanzados en torno a estas prioridades. En un momento de crecientes tensiones internacionales y fragmentación, la capacidad de construir consensos tiene un valor en sí misma. Defender el multilateralismo, preservar el diálogo y fortalecer nuestra capacidad de alcanzar acuerdos entre perspectivas diferentes resulta esencial para construir un orden internacional más representativo, eficaz y pacífico.