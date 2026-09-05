Un motociclista de 37 años murió este sábado de mañana como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 252 de la ruta 5 en el departamento de Durazno.
Un motociclista de 37 años murió tras impactar contra un cartel en el kilómetro 252 de la ruta 5
El siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 9:45 horas en el departamento de Durazno. El conductor de la moto falleció en el lugar.
El hecho ocurrió sobre las 9:45 horas cuando el hombre circulaba por la ruta 5 hacia sur y, por causas que se investigan, pierde el dominio del vehículo e impacta contra un cartel indicador de Prohibido Adelantar, informó Policía Caminera.
El conductor de la moto falleció en el lugar del siniestro.
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