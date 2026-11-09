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SORIANO

Un motociclista de 74 años murió tras chocar contra la parte trasera de un auto en la ruta 2

El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 14 horas del domingo a la altura del kilómetro 194.

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Un motociclista de 74 años murió tras chocar contra la parte trasera de un auto. El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 14 horas del domingo a la altura del kilómetro 194 de la ruta 2 en el departamento de Soriano.

El conductor del auto, un hombre de 33 años, viajaba justo a una mujer de 32 y un niño de 2 años por la ruta 2 hacia la ciudad de Cardona, cuando en determinado momento sintió el impacto de la moto, que hizo que perdiera la estabilidad y terminara fuera de la ruta sobre la faja natural, cuando detuvo la marcha.

El automovilista llamó a la Policía para denunciar el siniestro al ver que el motociclista estaba tendido sobre la ruta, inconsciente y con lesiones en la cabeza. Un equipo médico de emergencia constató la muerte del conductor de la moto. Otro hombre de 59 años, que viajaba como acompañante en la moto, dijo que ambos habían salido desde Rosario, en Argentina.

Foto: Subrayado, archivo.
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Los ocupantes del auto resultaron ilesos. El control de alcoholemia a su conductor dio cero.

La Fiscalía de Mercedes de 2º turno dispuso las pericias mecánicas a los vehículos, relevamientos técnicos, declaraciones y autopsia a la víctima. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

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