Un mes de Gran Hermano, generación dorada: momentos destacados, inteligencia artificial y una casa en movimiento

Gran Hermano , generación dorada cumple un mes en la pantalla de Canal 10 . La producción argentina del reality cumple 25 años, por eso la denominación de generación dorada.

Subrayado salió a la calle a preguntarle a los montevideanos los momentos destacados del mes, entre ellos se destacaron a Yipio, la expulsión de Carminia y a Lola con Manu.

Esta nueva edición trajo muchas novedades y cambios, una casa que está siempre en pleno movimiento. El nuevo formato no solo cambió la casa sino que también cambiaron las reglas de juego; es un formato muy dinámico que incorporó la inteligencia artificial, trascendiendo las redes sociales.

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En Gran hermano Generación Dorada ingresaron 28 jugadores, el número más alto de participantes que entraron al inicio del juego, en la historia del reality.

El perfil de los participantes es variado, hay actores, influencers de redes sociales, futbolistas, peluqueros, modelos y periodistas.

El promedio de edad es 36 años, Tomy es el menor de los jugadores; es futbolista y se hizo conocido por salir a bailar con su madre y compartirlo en redes sociales.

Otra particularidad que tiene esta casa es la cantidad de participantes vinculados a ediciones anteriores.