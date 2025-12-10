RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO EN BALNEARIO BUENOS AIRES

Un mecánico fue imputado tras apropiarse del vehículo de un cliente y atropellar a una motociclista

El siniestro de tránsito ocurrió en el balneario Buenos Aires de Maldonado. El hombre fue imputado por los delitos de lesiones y omisión de asistencia.

accidente-mecanico-moto-mujer-buenos-aires-maldonado

Un mecánico fue imputado por los delitos de lesiones y omisión de asistencia tras apropiarse del vehículo de un cliente y atropellar a una motociclista en balneario Buenos Aires de Maldonado.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, indicó que tras el siniestro de tránsito se realizó un seguimiento de las cámaras de seguridad y se identificó al vehículo. El propietario se presentó en la seccional 12ª. Expresó que había dejado su vehículo en un taller mecánico para reparar y cuando fue a retirarlo estaba destrozado.

La Policía concurrió al lugar y personal de Científica perició el vehículo, en el que encontraron rastros de la moto. Pese a que en primera instancia negó su participación en el siniestro, el mecánico terminó reconociendo su responsabilidad en el hecho y terminó imputado. Se dispuso como medida cautelar prisión domiciliaria total por 180 días.

Por su parte, el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, reflexionó sobre lo ocurrido y expresó preocupación por las conductas en el tránsito. El jerarca pidió tener una conducta coherente y respetuosa en la vía pública.

