Un lobo de mar juvenil debió ser rescatado en la Costa de Oro tras ser asediado por perros

La organización SOS Fauna Marina recibió en su fundación un lobo de mar juvenil que fue rescatado por la Subprefectura de Solymar y cuidado por vecinos de la Costa de Oro, luego de que perros lo atacaran en más de una ocasión.

El animal apareció el martes en Solymar y fue devuelto al mar por personal de Prefectura, pero retornó a la arena, y tras constatar que estaba en estado débil, deshidratado y que pasó más de 24 horas sin ingresar al agua, fue rescatado.

"Durante 48 hs estuvo intentando descansar para recuperar fuerzas pero salía en lugares muy complicados de la Costa de Oro. En Solymar ayer de mañana personal de Subprefectura, por suerte logro, llevarla a la costa cuando se había alejado mucho del agua y estaba siendo asediada por perros. Luego apareció nuevamente en Shangrilá. La dejamos seguir tomando sol pero nuevamente los perros comenzaron a ponerla en peligro y decidimos levantarla por que ya se veía deshidratada muy débil. La hidratamos, alimentamos y durmió toda la noche calentita", explicó SOS Fauna Marina en una publicación de Instagram de este jueves.

