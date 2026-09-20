Un juego que es como una novela de la vida real y la pregunta: ¿habrá parejas en esta edición?

La pantalla dio lugar a novelas que se volvieron íconos populares con personajes cercanos al público, como "Rolando Rivas, taxista", con Claudio García Satur y Soledad Silveyra, o "Malevo", protagonizada por Rodolfo Bebán.

Estas producciones construyeron un estilo, una forma de contar y de conectar con la audiencia que aún hoy sigue influyendo en la televisión actual.

¿Pero qué debe tener una novela para ser exitosa? Los libretistas saben que precisan una trama de alto Impacto -un conflicto- que debe enganchar con giros sorprendentes, obstáculos constantes que impidan la felicidad de los protagonistas y un "zarandeo" emocional y físico continuo.

Seguí leyendo De la pantalla y las redes a la cotidianeidad: las palabras que se popularizan con GH analizado por una lingüista

Debe tener personajes empáticos y carismáticos. Los protagonistas deben ser atractivos y generar empatía inmediata. Los personajes secundarios folclóricos o cómicos añaden identidad y alivio. Sus historias deben conectar con la realidad, el amor o la venganza.

Todo eso es Gran Hermano.

Gran Hermano, una casa propicia para el amor

La primera edición rioplatense comenzó como una alianza estratégica que terminó con ceremonia de compromiso entre Gastón Trezeget y Eleonora González, que oficio Tamara Paganini y en la cual los jugadores ya expulsados acompañaron desde un globo aerostático.

De esa edición surgió una pareja que duraría más de 20 años juntos, Santiago Almeida y Natalia Fava.

Ximena Capristo y Gustavo Conti son una de las parejas más duraderas, se conocieron en la segunda edición de GH. Se casaron, tuvieron un hijo, Félix, y llevan más de dos décadas juntos. Y comparten cartel en obras de teatro.

La edición 2022 es una de las que más parejas generó: Nacho con Lucila, Maxi con Juliana, Coti con Alexis y Daniela con Thiago, quienes continuaron su historia fuera de la casa y fueron padres de mellizas.

Hay romances que comienzan afuera de la casa, como el de Julieta Poggio y el ganador de su edición, Marcos.

El uruguayo Bautista, ganador de la edición 2023, está en pareja con Denisse, una de las participantes de la casa de su edición.

Y este año, dos de los más polémicos, Brian Sarmiento y Danelik, formaron pareja.

¿Qué pasará en la primera edición de Gran Hermano Uruguay?