Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala en la noche de este viernes en el Cerro de Montevideo.
Un joven que cumplía prisión domiciliaria fue asesinado frente a su casa; otro recibió un disparo en una pierna
El joven de 24 años fue trasladado al Hospital del Cerro donde murió; contaba con antecedentes por tenencia y tráfico de armas.
El joven asesinado tenía 24 años y cumplía prisión domiciliaria por tenencia y tráfico de armas. Fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego, el disparo le entró en la espalda y le salió en el pecho; luego de ingresar al block murió.
El otro joven, de 22 años, no tiene antecedentes y recibió un disparo en el miembro inferior izquierdo.
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Testigos indicaron que pasó un auto color negro marca Chevrolet Onix y efectuó los disparos.
En el lugar quedaron casquillos de una pistola automática y proyectiles. La Policía investiga si hubo intercambio de disparos o los atacantes utilizaron más de un arma.
En la escena trabaja personal de Policía Científica.
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