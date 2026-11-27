Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala en la noche de este viernes en el Cerro de Montevideo.

El joven asesinado tenía 24 años y cumplía prisión domiciliaria por tenencia y tráfico de armas. Fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego, el disparo le entró en la espalda y le salió en el pecho; luego de ingresar al block murió.

El otro joven, de 22 años, no tiene antecedentes y recibió un disparo en el miembro inferior izquierdo.

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Testigos indicaron que pasó un auto color negro marca Chevrolet Onix y efectuó los disparos.

En el lugar quedaron casquillos de una pistola automática y proyectiles. La Policía investiga si hubo intercambio de disparos o los atacantes utilizaron más de un arma.

En la escena trabaja personal de Policía Científica.