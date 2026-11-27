Un niño de 4 años sufrió heridas en la cabeza y en la cara al ser atacado por un perro cuando jugaba en la playa del balneario Buenos Aires de Maldonado junto a su padre.

El padre del niño, Federico Corbo, contó a Subrayado que se encontraban en la playa a la altura de las calles 20 y 21 cuando sobre las 18:15 horas cuando vieron pasar uno de los perros hasta que en un momento el animal emprendió a gran velocidad contra el pequeño, ladró, lo embistió y lo tiró al suelo.

El perro se abalanzó sobre el niño y lo atacó causándole heridas en la cabeza. Corbo dijo que las lesiones no fueron mayores porque su hijo llevaba sombrero puesto. El pequeño quedó con moretones y marcas de los dientes del perro, principalmente, un corte de dos centímetros de largo con el colmillo en el cuero cabelludo.

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Corbo aseguró que el perro tenía collar y correa, y que su dueña lo había soltado en la playa. "Ella nos mencionó que siempre lo soltaba y nunca pasaba nada", afirmó.

La madre del niño, Abigail Siniestro, indicó que la dueña del perro se acercó, estuvo un rato y se fue del lugar, sin preguntar cómo estaba su hijo, que en ese momento sangraba mucho, dijo.

Después de trasladar al niño para ser atendido en una policlínica del balneario Buenos Aires, fueron hasta la comisaría de La Barra para realizar la denuncia. Los padres aseguran que la dueña del perro solo le dio su nombre, sin proporcionar su documento o un teléfono de contacto.