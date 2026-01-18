Un joven murió y otro está grave tras accidentarse en ruta 9 en el ingreso a la Barra del Chuy

Un accidente de tránsito fatal se produjo sobre las nueve de la mañana de este domingo en el kilómetro 331 de la ruta 9 , en la rotonda de ingreso a la Barra del Chuy .

La víctima fue un joven de 25 años que circulaba en moto junto a otro joven de 26, informó la Policía Caminera. Ambos impactaron contra una columna de alumbrado público.

El joven de 26 resultó herido grave y fue trasladado a un sanatorio de Chuy .

La Policía Caminera informó que, de momento, se desconoce el motivo del choque. Y tampoco se sabe cuál de los jóvenes conducía la moto.

La columna contra la que ambos chocaron es la ubicada en la rotonda existente allí, que permite el desvío hacia la Barra del Chuy.