RECIBÍ EL NEWSLETTER
Kilómetro 331 de ruta 9

Un joven murió y otro está grave tras accidentarse en ruta 9 en el ingreso a la Barra del Chuy

Ambos viajaban en moto y chocaron contra una columna. La víctima fatal tenía 25 años.

fotocaminera-policia-caminera-ruta-9-ingreso-a-chuy-rotonda

La víctima fue un joven de 25 años que circulaba en moto junto a otro joven de 26, informó la Policía Caminera. Ambos impactaron contra una columna de alumbrado público.

El joven de 26 resultó herido grave y fue trasladado a un sanatorio de Chuy.

Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar

La Policía Caminera informó que, de momento, se desconoce el motivo del choque. Y tampoco se sabe cuál de los jóvenes conducía la moto.

La columna contra la que ambos chocaron es la ubicada en la rotonda existente allí, que permite el desvío hacia la Barra del Chuy.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"

Te puede interesar

Foto: FocoUy
canelones

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú. video
Disparo por la espalda

Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú
Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.
catástrofe declarada

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile

Dejá tu comentario