ciudad de rocha

Un joven en moto murió al chocar con un camión en la ciudad de Rocha

La víctima tenía 22 años. El accidente fatal ocurrió en la ciudad de Rocha, frente a la terminal de ómnibus.

Foto cedida a Subrayado. Accidente en ciudad de Rocha, frente a la terminal.

Un joven de 22 años que circulaba en moto murió en la mañana de este lunes tras chocar con un camión en la ciudad de Rocha. El accidente ocurrió frente a la terminal de ómnibus, en avenida Líber Seregni y Mario Anza Vigliola.

El joven circulaba junto a su pareja, quien resultó lesionada y fue trasladada a un centro de salud. En tanto, el camión —un utilitario perteneciente a una empresa— era conducido por un hombre de 41 años, quien declaró que no vio a la moto, que circulaba con preferencia.

Según la información aportada a Subrayado, el camión circulaba por avenida Líber Seregni en dirección a la terminal y giró a la izquierda. La moto, que venía en sentido contrario por la misma avenida, impactó contra el lateral derecho del vehículo.

Exdirector de hogar de INAU en Rocha, imputado por presunto abuso a adolescente, cumplirá medidas alternativas

En el lugar hay cámaras de videovigilancia públicas que podrían haber registrado el choque. Las imágenes serán analizadas por la Policía. La investigación está a cargo de la Fiscalía, que intenta establecer responsabilidades.

Todos los involucrados están domiciliados en Rocha.

