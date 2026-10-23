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ARTIGAS

Condenado un joven de 24 años que apuñaló a un hombre en el abdomen por una deuda por un celular

Ocurrió en la ciudad de Artigas. La víctima fue llevaba en su moto hasta el hospital local, donde fue operada. El agresor fue identificado por cámaras y testigos, fue detenido y reconoció el hecho.

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Un joven de 24 años fue condenado a 20 meses de libertad a prueba por apuñalar a un hombre en el abdomen luego de una discusión por el pago de una deuda por la venta de un celular.

El caso ocurrió en la ciudad de Artigas. La víctima ingresó al hospital local en la noche del 12 de octubre, a donde fue llevaba en su moto por otra persona. El herido pasó de inmediato al block quirúrgico, donde fue operado por las heridas sufridas.

Tras pasar a sala, el hombre le dijo a efectivos de la Dirección de Investigaciones que fue atacado con un cuchillo en el abdomen por un joven que llegó en un auto a la casa donde se encontraba y tras discutir por el pago de una deuda pendiente por un celular.

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Los registros de las cámaras de seguridad y los relatos de testigos confirmaron lo ocurrido, y permitieron a los investigadores identificar al agresor.

La Fiscalía de Artigas de 2º turno tramitó la orden de detención y la Justicia autorizó la intervención de la Policía que terminó con la detención del joven, que confesó la autoría del hecho. La Policía le incautó la ropa y el arma utilizadas en el ataque, que fueron relevadas por Científica.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena el responsable por un delito de lesiones graves a una pena de 20 meses de libertad a prueba con medidas sustitutivas.

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