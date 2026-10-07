Un joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas

Un joven de 22 años falleció en la madrugada de este miércoles luego de que el auto en el que viajaba cayera al arroyo Dacá, en la zona de la Rambla Francisco M. Ubillos, en la ciudad de Mercedes.

El accidente de tránsito ocurrió cerca la 1:15 de la madrugada, cuando un Chevrolet Corsa de color gris despistó y terminó cayendo al arroyo Dacá.

El vehículo era conducido por un joven de 21 años, que viajaba con otras cuatro personas, de entre 19 y 23 años.

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Al llegar al lugar, la Policía constató que cuatro de los ocupantes habían logrado salir del auto, mientras que una quinta persona permanecía en el interior.

Los efectivos ingresaron al agua para intentar localizarlo y posteriormente se sumaron funcionarios de Prefectura y de la Dirección Nacional de Bomberos.

Una unidad de emergencia médica asistió a los cuatro sobrevivientes, quienes no presentaban lesiones.

Más tarde, con apoyo de maquinaria de la Intendencia de Soriano, se logró retirar el automóvil del agua y fue encontrado en su interior el cuerpo de M.N.C.O., de 22 años.

La Fiscalía de Mercedes de Segundo Turno dispuso las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó Policía Científica y se realizaron distintas pericias para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro fatal.

La investigación continúa a cargo de Seccional Primera de Mercedes.