RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCEDES, SORIANO

Un joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas

El accidente fatal ocurrió cuando el auto con cinco jóvenes cayó al arroyo Dacá, en Mercedes. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro del auto. Los otros ocupantes pudieron salir por su cuenta.

Policía y Bomberos de Mercedes. Foto: archivo.

Policía y Bomberos de Mercedes. Foto: archivo.

Un joven de 22 años falleció en la madrugada de este miércoles luego de que el auto en el que viajaba cayera al arroyo Dacá, en la zona de la Rambla Francisco M. Ubillos, en la ciudad de Mercedes.

El accidente de tránsito ocurrió cerca la 1:15 de la madrugada, cuando un Chevrolet Corsa de color gris despistó y terminó cayendo al arroyo Dacá.

El vehículo era conducido por un joven de 21 años, que viajaba con otras cuatro personas, de entre 19 y 23 años.

policia detuvo a un joven requerido por disparos y tras allanar su casa encontro varias armas y municiones
Seguí leyendo

Policía detuvo a un joven requerido por disparos y tras allanar su casa encontró varias armas y municiones

Al llegar al lugar, la Policía constató que cuatro de los ocupantes habían logrado salir del auto, mientras que una quinta persona permanecía en el interior.

Los efectivos ingresaron al agua para intentar localizarlo y posteriormente se sumaron funcionarios de Prefectura y de la Dirección Nacional de Bomberos.

Una unidad de emergencia médica asistió a los cuatro sobrevivientes, quienes no presentaban lesiones.

Más tarde, con apoyo de maquinaria de la Intendencia de Soriano, se logró retirar el automóvil del agua y fue encontrado en su interior el cuerpo de M.N.C.O., de 22 años.

La Fiscalía de Mercedes de Segundo Turno dispuso las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó Policía Científica y se realizaron distintas pericias para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro fatal.

La investigación continúa a cargo de Seccional Primera de Mercedes.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Reglamentaron la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes

Te puede interesar

Bajó la pobreza de 16,6 a 14,8% y la indigencia de 1,7 a 1,2% en el primer semestre de 2026
DATOS DEL INE

Bajó la pobreza de 16,6 a 14,8% y la indigencia de 1,7 a 1,2% en el primer semestre de 2026
Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
Blancos denuncian nueva irregularidad en ASSE; desde el oficialismo señalan que hubo un error administrativo video
PARLAMENTO

Blancos denuncian "nueva irregularidad" en ASSE; desde el oficialismo señalan que hubo un "error administrativo"

Dejá tu comentario