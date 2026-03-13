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CAMINO CARRASCO Y LUGO

Un joven de 22 años fue asesinado a tiros; le dispararon desde una moto en Cruz de Carrasco

La víctima iba en su vehículo cuando dos desconocidos pasaron en una moto y le efectuaron varios disparos. Llegó a manejar herido de bala por una cuadra hasta que chocó contra una columna.

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Foto: Archivo / Subrayado

 

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la víctima iba en su vehículo cuando dos desconocidos pasaron en una moto modelo Sapucai negra y le efectuaron varios disparos de arma de fuego.

El joven llegó a manejar herido de bala por una cuadra hasta que chocó contra una columna. La Policía analiza los registros de las cámaras de seguridad para identificar a los atacantes. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

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Investigación por homicidio dejó cuatro detenidos y cuatro armas incautadas en la Cruz de Carrasco
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