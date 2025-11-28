RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENDA 15 ENTRE VOLPE Y SARAVIA

Un joven de 22 años fue asesinado a tiros en la madrugada en Unidad Casavalle

La víctima recibió varios impactos de bala. Fue encontrada por un vecino en una cancha de fútbol y trasladada a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.



Un joven de 22 años sin antecedentes penales murió en la madrugada de este viernes tras recibir varias heridas de bala en un ataque a tiros registrados minutos antes de la pasada medianoche en senda 15 entre Gustavo Volpe y Aparicio Saravia, en Unidad Casavalle.

Un testigo contó a la Policía que escuchó disparos en el lugar y al llegar a la cancha del Club Atlético Rosario encontró a la víctima tendida en el suelo. Inmediatamente, trasladó al joven baleado en un vehículo particular a la policlínica de Capitán Tula.

La médica de emergencia constató el fallecimiento de la víctima por múltiples heridas de arma de fuego a la hora 00:12.

Un móvil de la Policía recorrió la zona del ataque en busca de indicios, al tiempo que se realiza el relevamiento de las cámaras de la zona para identificar a los atacantes, ya que el lugar del hecho no cuenta con esos dispositivos.

Personal de Policía Científica relevó la escena y analiza las dos vainas de calibre 9 milímetros encontradas, así como las manchas de sangre.

La fiscal de Homicidios de 3º turno, Adriana Edelman, dispuso Científica al lugar, relevamiento de cámaras y testigos, llamadas al 911, cuerpo a morgue para autopsia y posterior entrega a familiares.

