Un joven de 21 años murió tras despistar en moto y chocar contra una columna de alumbrado público

Un joven de 21 años murió como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido sobre el mediodía de este martes en la ciudad de Salto.

La víctima había en moto desde su casa en el barrio Andresito hacia el establecimiento agrícola en el que trabajaba. Al llegar al kilómetro 4 de la avenida Manuel Oribe, cerca del cruce de las rutas 3 y 31, perdió el dominio del vehículo e impactó contra una columna del alumbrado público.

El joven cayó al pavimento y sufrió heridas que determinaron su fallecimiento. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y realizar los peritajes correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para la autopsia y posterior entrega a sus familiares, según dispuso la Fiscalía.