Camión con 27.000 kilos de portland volcó sobre la ruta 102 en Montevideo

Un camión con semirremolque cargado con 27.000 kilos de portland volcó en ruta 102 y Camino Andaluz, zona de Puntas de Manga , en la mañana de este miércoles. Circulaba hacia el oeste.

Según dijo su conductor a la Policía Caminera, un vehículo que tenía delante frenó de forma brusca y al intentar esquivarlo perdió el dominio, subió al cantero central y volcó sobre su lateral derecho.

El tránsito vehicular quedó cortado y los policías establecieron un desvío, debido a que el camión quedó en medio de la ruta.

Seguí leyendo Detenido por robo piraña a joyería de Carrasco fue condenado a cuatro años de prisión

ruta-102-camion-volcado-miercoles Foto: Policía Caminera.

El conductor, de 35 años, sufrió traumatismo de tórax y fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El tránsito que circula desde ruta 5 hacia ruta 8 es desviado por el ingreso del Club Cash. En el lugar se aguarda una tolva para hacer el trasbordo del portland.