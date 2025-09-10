RECIBÍ EL NEWSLETTER
puntas de manga

Camión con 27.000 kilos de portland volcó sobre la ruta 102 en Montevideo

Su conductor dijo que un vehículo frenó de forma brusca y al intentar esquivarlo perdió el dominio, cruzó el cantero central y volcó.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un camión con semirremolque cargado con 27.000 kilos de portland volcó en ruta 102 y Camino Andaluz, zona de Puntas de Manga, en la mañana de este miércoles. Circulaba hacia el oeste.

Según dijo su conductor a la Policía Caminera, un vehículo que tenía delante frenó de forma brusca y al intentar esquivarlo perdió el dominio, subió al cantero central y volcó sobre su lateral derecho.

El tránsito vehicular quedó cortado y los policías establecieron un desvío, debido a que el camión quedó en medio de la ruta.

detenido por robo pirana a joyeria de carrasco fue condenado a cuatro anos de prision
Seguí leyendo

Detenido por robo piraña a joyería de Carrasco fue condenado a cuatro años de prisión
ruta-102-camion-volcado-miercoles
Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

El conductor, de 35 años, sufrió traumatismo de tórax y fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El tránsito que circula desde ruta 5 hacia ruta 8 es desviado por el ingreso del Club Cash. En el lugar se aguarda una tolva para hacer el trasbordo del portland.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para saber cómo actuó en el caso del hombre que mató a sus hijos
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024

Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
POCITOS

Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en 5 motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del crimen, un descampado lindero al polideportivo de Paso Carrasco. video
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
Heber cita al ministro del Interior al Parlamento por 12 reclusos fugados de las cárceles en dos meses y medio video
SISTEMA CARCELARIO

Heber cita al ministro del Interior al Parlamento por 12 reclusos fugados de las cárceles en dos meses y medio
Foto: Policía Caminera.
puntas de manga

Camión con 27.000 kilos de portland volcó sobre la ruta 102 en Montevideo

Dejá tu comentario