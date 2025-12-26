Un jinete de 81 años murió atropellado por un camión en ruta 3

Foto: Policía Caminera. Foto: Policía Caminera.

Un hombre de 81 años que iba a caballo murió sobre las once de la noche de este jueves 25 de diciembre cuando fue atropellado por un camión con remolque, en el kilómetro 552 de la ruta 3, Salto.

La Policía Caminera informó que el jinete —que guiaba dos caballos, llevando uno de ellos de tiro— iba hacia el norte sobre la senda de circulación del lado este de la ruta.

El camión que lo atropelló se dirigía en el mismo sentido. Las causas están aún por determinarse, señaló la información oficial. Según se observa a simple vista, es una zona sin iluminación.

La víctima murió en el lugar, al tiempo que el conductor del vehículo, un argentino de 35 años, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero. camion-ruta-3-accidente-caminera-caballos Foto: Policía Caminera.

Temas de la nota Ruta 3

Salto