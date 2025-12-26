RECIBÍ EL NEWSLETTER
En salto

Un jinete de 81 años murió atropellado por un camión en ruta 3

El accidente fatal ocurrió en la noche de este 25 de diciembre en el kilómetro 552 de la ruta 3, en Salto.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Un hombre de 81 años que iba a caballo murió sobre las once de la noche de este jueves 25 de diciembre cuando fue atropellado por un camión con remolque, en el kilómetro 552 de la ruta 3, Salto.

La Policía Caminera informó que el jinete —que guiaba dos caballos, llevando uno de ellos de tiro— iba hacia el norte sobre la senda de circulación del lado este de la ruta.

El camión que lo atropelló se dirigía en el mismo sentido. Las causas están aún por determinarse, señaló la información oficial. Según se observa a simple vista, es una zona sin iluminación.

encontraron a milagros sanchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Seguí leyendo

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre

La víctima murió en el lugar, al tiempo que el conductor del vehículo, un argentino de 35 años, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero.

camion-ruta-3-accidente-caminera-caballos
Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario