Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija adolescente de 13 años

Una mujer de 44 años fue imputada por violencia doméstica , lesiones personales y omisión de los deberes inherentes a la patria potestad por causarle quemaduras y otras lesiones a su hija , una adolescente de 13 años.

El caso fue denunciado a través de una llamada al Centro de Comando Unificado de Canelones y efectivos de la Comisaria Especializada de Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras fue hasta la vivienda de calle Ramón Álvarez y César Mayo Gutiérrez, jurisdicción de La Paz.

En el lugar, se dispuso el traslado de la adolescente a un centro de salud, donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado y otras lesiones, y quedó internada.

La madre de la menor fue detenida y puesta a disposición de Fiscalía que, tras la audiencia judicial, se dispuso la imputación de la mujer de 44 años como autora de un delito de violencia doméstica agravada, un delito de lesiones personales agravadas y un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días.

En tanto, la adolescente quedó bajo resguardo institucional del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y a nivel familiar, informó la Jefatura de Policía de Canelones.