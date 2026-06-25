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CAMINO CASTRO Y ESCALADA

Un incendio afectó el Centro Tarará del Mides en el Prado; cinco personas fueron trasladadas por inhalación de humo

El incendio se originó en una habitación, donde estaban las personas con mayores dificultades de movilidad. Personal de Bomberos y varias ambulancias trabajaron en el lugar.

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Un incendio afectó este jueves el Centro Tarará del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el Prado que atiende en la recuperación de personas con diferentes patologías.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, el incendio se originó en una habitación, donde estaban las personas con mayores dificultades de movilidad.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar en la evacuación de las personas y en el combate al incendio registrado en el local ubicado en Camino Castro y Escalada.

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Varias unidades de servicios médicos acudieron en ambulancias al lugar para atender a los afectados por el humo, en un mayoría adultos mayores.

En el lugar, había unas 150 personas, la mayoría se autoevacuó, y cinco de ellas debieron ser evacuadas y derivadas a diversos centros de salud, afectadas por la inhalación de humo.

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