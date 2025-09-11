Juicio contra Bolsonaro alcanza mayoría de votos para la condena del expresidente

El juicio histórico a Jair Bolsonaro entró este jueves en la recta final, y el voto de uno de los dos últimos jueces que debían dar su veredicto alcanzó para la condena del expresidente de Brasil.

"En este caso está comprobada la vinolencia y la grave amenaza, la prueba para mí comprueba esto", dijo Cármen Lúcia, la cuarta juez en dar su voto.

Este miércoles la sesión cerró con 2 a 1, a favor de la condena. Para una absolución o condena, es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos, que se alcanzó con la posición de Cármen Lúcia. Bolsonaro está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión.

En desarrollo.

FUENTE: Con información de AFP