Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto dentro de una carpa en Nuevo París

En la madrugada de este viernes fue encontrado calcinado un hombre en situación de calle que estaba en una carpa que fue incendiada en Córdoba y General Hornos, en Nuevo París.
Bomberos fue al lugar, apagó las llamas y encontró al hombre en el piso ya fallecido. En el lugar había otro hombre de 43 años, que tiene antecedentes penales y que también está en situación de calle.
Al ser consultado sobre lo que sucedió, este hombre cambió su versión varias veces por lo que la Fiscalía dispuso su detención.
En el lugar trabajó Policía Científica periciando la escena de lo que, hasta ahora, se investiga como una muerte dudosa. A su vez, se realizará autopsia al cuerpo del hombre que aún no ha sido identificado.
