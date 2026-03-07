RECIBÍ EL NEWSLETTER
fue incendiado

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto dentro de una carpa en Nuevo París

carpa

En la madrugada de este viernes fue encontrado calcinado un hombre en situación de calle que estaba en una carpa que fue incendiada en Córdoba y General Hornos, en Nuevo París.

Bomberos fue al lugar, apagó las llamas y encontró al hombre en el piso ya fallecido. En el lugar había otro hombre de 43 años, que tiene antecedentes penales y que también está en situación de calle.

Al ser consultado sobre lo que sucedió, este hombre cambió su versión varias veces por lo que la Fiscalía dispuso su detención.

encontraron muerto a un hombre adentro de una carpa incendiada en nuevo paris; hay un detenido
Seguí leyendo

Encontraron muerto a un hombre adentro de una carpa incendiada en Nuevo París; hay un detenido

En el lugar trabajó Policía Científica periciando la escena de lo que, hasta ahora, se investiga como una muerte dudosa. A su vez, se realizará autopsia al cuerpo del hombre que aún no ha sido identificado.

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio
HASTA LA HORA 03.00

Rige nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes para 6 departamentos
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
internacionales

Trump anuncia una alianza de 17 países americanos para "destruir" a los cárteles

Te puede interesar

Convocan a una nueva marcha por el Día de la mujer; feministas reclaman cumplimiento de la Ley de género video
8m

Convocan a una nueva marcha por el Día de la mujer; feministas reclaman cumplimiento de la Ley de género
Ernesto Talvi fue anunciado como nuevo asesor del Ministerio de Economía de Javier Milei video
política internacional

Ernesto Talvi fue anunciado como nuevo asesor del Ministerio de Economía de Javier Milei
Todo lo que ocurrió en el octavo día de la guerra en Medio oriente
internacionales

Todo lo que ocurrió en el octavo día de la guerra en Medio oriente

Dejá tu comentario