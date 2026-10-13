Un hombre resultó politraumatizado tras perder el dominio de la camioneta que conducía, despistar y volcar. El vehículo, que iba hacia el este, quedó en la faja natural.
Un hombre está grave tras despistar y volcar la camioneta que conducía por ruta 11
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 13 horas a la altura del kilómetro 96 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.
El siniestro de tránsito grave ocurrió sobre las 13 horas de este martes a la altura del kilómetro 96 de la ruta 11 en el departamento de Canelones, informó Policía Caminera.
El conductor y único ocupante del vehículo fue trasladado a la mutualista Comeca.
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