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CANELONES

Un hombre está grave tras despistar y volcar la camioneta que conducía por ruta 11

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 13 horas a la altura del kilómetro 96 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.

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Un hombre resultó politraumatizado tras perder el dominio de la camioneta que conducía, despistar y volcar. El vehículo, que iba hacia el este, quedó en la faja natural.

El siniestro de tránsito grave ocurrió sobre las 13 horas de este martes a la altura del kilómetro 96 de la ruta 11 en el departamento de Canelones, informó Policía Caminera.

El conductor y único ocupante del vehículo fue trasladado a la mutualista Comeca.

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