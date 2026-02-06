RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Un hombre que caminaba por la Costanera de Salto encontró una granada entre los pastos

La Brigada de Explosivos del Ejército llegó al lugar para hacerse cargo de la manipulación del artefacto. La Fiscalía de 2º turno trabaja en el caso.

Una granada de mano fue encontrada en la mañana de este viernes en Salto. El hecho se registró minutos antes de las 9 de la mañana.

Un hombre de 43 años llamó a la Prefectura local para informar que encontró un artefacto explosivo, tipo granada, cuando salió a caminar por la Costanera Sur de la ciudad de Salto.

Al llegar a las inmediaciones del Frigorífico La Caballada, pudo ver entre los pastos cerca de la costa al lado del río Uruguay el dispositivo y llamó a la Prefectura.



Una dotación del personal naval llegó al lugar y por protocolo se convocó a una unidad del Ejército Nacional con sede en Salto que envió la Brigada de Explosivos para hacerse cargo de la manipulación del artefacto.

La Fiscalía de Salto de 2º turno trabaja en el caso.



