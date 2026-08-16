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Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, advierte Inumet. Mirá el detalle.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%. Se actualizará a las 13:50.

El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia alcanza todo Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres. También comprende localidades de Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Rocha y Salto.

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Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas

Advertencia amarilla.

Para la advertencia amarilla, las zonas alcanzadas son:

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: todo el departamento.

Flores: Andresito.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Los Talas.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

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