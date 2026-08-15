Vecinos de Rocha denuncian amenazas de muerte y reclaman seguridad ante liberación de los agresores

La Policía de Rocha detuvo a la pareja de agresores, un hombre y una mujer, pero por orden de la Fiscalía local recuperaron su libertad y ahora los vecinos, que denunciaron las agresiones y las amenazas, tienen miedo y piden seguridad.

Una de las vecinas, Gladys, dijo que siente “mucha impotencia”. “Vivo sola, estoy expuesta, fueron decididos a matarme. Yo ahora tengo terror, pánico, no duermo”, dijo al corresponsal de Subrayado Willan Dialutto.

La vecina asegura que la Policía “actuó muy bien y rápidamente” al detener a los agresores, pero pide custodia y presencia de efectivos para evitar que vuelvan a amenazarla o agredirla.

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Otra vecina, Lorena, aseguró que amenazaron de muerte a su madre y que le prenderán fuego su casa.

Lorena aseguró que varios vecinos fueron amenazados, pero que muchos no hablan por miedo.

Según supo Subrayado, este sábado de tarde el fiscal de Rocha cuestionado por los vecinos citó a la pareja de agresores para declarar el lunes de tarde.