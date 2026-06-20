Un hombre murió durante el incendio de su casa en Sarandí Grande, Florida

Un hombre de 47 años murió durante el incendio de su casa en Sarandí Grande. Ocurrió en la madrugada de este sábado, en una vivienda de la calle Lavalleja esquina Agraciada, según el informe policial primario al que accedió el corresponsal de Subrayado en Florida.

De acuerdo a este informe, un hombre de 58 años llamó a la Policía cuando se despertó con lo que dijo fue un “estallido”, que derivó en el incendio.

La llamada de emergencia fue a las 5 AM y cuando los policías llegaron al lugar se encontraron con el hombre en la calle. Allí les dijo que otro hombre había quedado atrapado en un dormitorio y que no había podido auxiliarlo.

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Una vez que los bomberos lograron apagar las llamas encontraron el cuerpo de la víctima.

Trabajó Policía Científica y el persona de investigaciones de Bomberos para determinar la causa del incendio fatal.