Un hombre fue condenado a 9 años de cárcel por abuso sexual a un niño preescolar en Paysandú

El agresor es familiar de la pareja de la madre del niño y vivía en el mismo predio que la víctima, según información a la que accedió Subrayado. La denuncia del caso fue presentada ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género por la madre de la víctima y de inmediato se activaron los protocolos para casos de abuso con el objetivo de garantizar la protección integral de la víctima.