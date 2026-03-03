Un hombre de 35 años fue condenado por reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados contra un niño preescolar en Paysandú.
Un hombre fue condenado a 9 años de cárcel por abuso sexual a un niño preescolar en Paysandú
El agresor es familiar de la pareja de la madre del niño y vivía en el mismo predio que la víctima. El caso fue denunciado por la mujer ante la Comisaría Especializada.
El agresor es familiar de la pareja de la madre del niño y vivía en el mismo predio que la víctima, según información a la que accedió Subrayado. La denuncia del caso fue presentada ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género por la madre de la víctima y de inmediato se activaron los protocolos para casos de abuso con el objetivo de garantizar la protección integral de la víctima.
Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre, de iniciales N.I.M.R., a nueve años de cárcel.
