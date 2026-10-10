RECIBÍ EL NEWSLETTER
PENSILVANIA

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre estas dos niños, en una ciudad del norte de Estados Unidos

El presunto autor se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir. Desde allí, se escucharon más disparos.

Tiroteo en Estados Unidos. Foto: AFP

Tiroteo en Estados Unidos. Foto: AFP

Un hombre mató a tiros a ocho personas, entre ellas dos niños, en una ciudad del estado de Pensilvania, norte de Estados Unidos, antes de aparentemente quitarse la vida, informaron medios locales.

Consultado por la AFP, el departamento de policía de la ciudad de Erie declinó hacer comentarios. La alcaldesa tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa el sábado por la tarde.

El medio Erie News Now informó que la policía acudió el viernes hacia las 17:00 locales a un domicilio en Erie tras recibir reportes de disparos y encontró a dos mujeres muertas en la calle.

detenido en italia por droga dijo que recibia ordenes de un telefono que le dieron en uruguay: su declaracion ante la justicia
Seguí leyendo

Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia

El presunto autor se atrincheró en la vivienda mientras los agentes rodeaban el inmueble y le ordenaban salir.

Durante el operativo se escucharon nuevos disparos, según Erie News Now.

Cuando la policía entró finalmente en la casa, halló a varias víctimas más en el interior y sus alrededores, incluidos los dos menores.

El fallecido presentaba una herida de bala que, al parecer, se había provocado él mismo, añadió el medio, que citó fuentes policiales.

En un comunicado divulgado el viernes por la noche, la alcaldía de Erie calificó el hecho de "terrible tragedia".

"Queremos asegurar a la población que la situación está bajo control. El autor de los disparos ha fallecido y actualmente no existe ninguna amenaza ni peligro para la comunidad", añadió el comunicado.

Los tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan ampliamente el número de habitantes, y los intentos de endurecer las restricciones sobre su posesión tropiezan con importantes obstáculos políticos y legales.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

video
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
COLONIA

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
EXINTENDENTE DE MALDONADO

Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá
En pinamar, canelones

Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
MALDONADO

Balneario Buenos Aires: un ómnibus volcó y cuatro niños resultaron con distintas lesiones leves

Te puede interesar

Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia video
119 ladrillos de droga

Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia
El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos video
NARCOTRÁFICO

El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos
Aeropuerto de Tocumen. Foto: AFP video
TRAS EL TERREMOTO

Uruguayos varados en Panamá: salió el primer vuelo desde el aeropuerto de Tocumen, informó Cancillería

Dejá tu comentario