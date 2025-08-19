RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Chocó dos autos, volcó, se tomó un taxi y se fue del lugar: investigan siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria

Tras el hecho, apareció en el lugar el dueño del vehículo que causó el siniestro y señaló que se lo había prestado a un amigo.

choco-volco-se-fugo-cerritop

Tras el siniestro, el conductor del vehículo que volcó debió ser auxiliado para poder salir, se tomó un taxi y fugó del lugar.

A los pocos minutos, el dueño del auto que causó el siniestro, dijo que se lo había prestado a un amigo y se hizo cargo de la situación.

murio el militar retirado que se disparo en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 anos en maldonado
Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado

El conductor todavía no fue identificado.

