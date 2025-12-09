Un hombre fue víctima de rapiña en Ciudad del Plata y el sospechoso tiene 14 años; está detenido

Un hombre denunció que fue a un comercio de repuestos en Ciudad del Plata, San José, y que al dejar la moto afuera del local, dos rapiñeros se la llevaron. Al verlos, la víctima les gritó que dejaran el vehículo, pero fue amenazado por los delincuentes, que realizaron gestos de tener un arma de fuego en la cintura.
El hombre llamó de inmediato a la Policía y, al asistir al lugar dos efectivos, les contó lo ocurrido. Eso ocurrió en España esquina Granada en el barrio San Fernando. Tras investigaciones, los policías concurrieron a una casa de Boreal y Goleta —también en Ciudad del Plata— donde, según la información, allí se encontraba la moto y el presunto autor.
Al ver a la Policía, un adolescente se escondió dentro de una casa pero más tarde los policías lograron que saliera y lo detuvieron. Lo trasladaron a la comisaría local junto a un adulto responsable. Es un adolescente de 14 años que, de momento, está a disposición de la Justicia.
En tanto, los efectivos recuperaron la moto de la rapiña, que estaba en esa casa.
