Un hombre fue imputado y condenado por estafar a una mujer con la supuesta venta de un camión

Una mujer pretendió comprar un camión mediante una publicación en una red social, y tras coordinar con el vendedor le transfirió 1.500 dólares como parte de una seña.

Luego, el vendedor le pidió otros giros de 750 y 900 dólares para supuestamente cubrir gastos administrativos y enviarle el camión a su domicilio.

Sin embargo, la mujer nunca recibió el vehículo y realizó la denuncia policial por estafa.

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Los investigadores lograron identificar al delincuente, un hombre de 24 años sin antecedentes penales, que fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

En las últimas horas fue imputado y condenado por el delito de estafa a 15 meses de prisión que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.