Un hombre fue embestido por un ómnibus en 18 de Julio a la altura de Constituyente

Un hombre de unos 50 años fue embestido este lunes de tarde por un ómnibus. El siniestro de tránsito ocurrió en 18 de Julio a la altura de Constituyente.

Tras ser embestido, el hombre quedó consciente y fue asistido en el lugar por un equipo médico de emergencia móvil. Se encuentra en buen estado de salud, según la información a la que accedió Subrayado.

La investigación determinará las causas en las que se produjeron el siniestro para establecer eventuales responsabilidades. El hecho causó un enlentecimiento del tránsito por la principal avenida.

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