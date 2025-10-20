Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto

Un adolescente de 15 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en un ataque a tiros ocurrido este lunes de tarde en la zona de La Teja.

Pasadas las 14 horas, ingresaron varias llamadas llamadas al Servicio de Emergencias 911 para alertar de una moto KTM en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant con dos ocupantes desde la que le efectuaron varios disparos a un hombre.

Cuando el personal policial llegó al lugar ubicó al adolescente en la calle sin signos vitales y con varios impactos de bala en su cuerpo. En la escena, la Policía encontró cinco vainas.