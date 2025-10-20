Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto

Un adolescente de 15 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en un ataque a tiros ocurrido este lunes de tarde en la zona de La Teja.
El ataque a balazos ocurrió pasadas las 14 horas en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant.
Pasadas las 14 horas, ingresaron varias llamadas llamadas al Servicio de Emergencias 911 para alertar de una moto KTM en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant con dos ocupantes desde la que le efectuaron varios disparos a un hombre.
Cuando el personal policial llegó al lugar ubicó al adolescente en la calle sin signos vitales y con varios impactos de bala en su cuerpo. En la escena, la Policía encontró cinco vainas.
