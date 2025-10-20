El cuerpo hallado tras el incendio de una casa en Santa Catalina corresponde al del taxista Matías Riero, desaparecido hace 10 días en esa zona, confirmaron a Subrayado fuentes que siguen el caso desde entonces.
Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
El taxista Matías Riero fue visto por última vez el viernes 10. El sábado 11 hallaron su taxi incendiado. El jueves 16 la Policía encontró un cuerpo en una casa incendiada en Santa Catalina.
El taxista fue visto por última vez el viernes 10 de octubre, y el sábado 11 se encontró el taxi incendiado en la calle Claveles y Pasaje de los Pescadores, en Santa Catalina. No había nadie adentro.
Unos días después, el jueves 16, la Policía encontró el cuerpo de un hombre debajo de unas chapas en la vivienda incendiada en Camino Burdeos esquina Marimoña.
Tras los análisis científicos se confirmó este lunes 20 que es el cuerpo del taxista desaparecido, y buscado desde entonces por la Policía.
Se buscará determinar ahora cómo murió, si efectivamente fue un homicidio, como creen los investigadores, y en qué circunstancias. La víctima tenía 39 años.
Ante la confirmación, el sindicato de trabajadores del taxi publicó el siguiente comunicado:
