La rapiña con persecución y disparos ocurrió este lunes poco antes de las 6 de la mañana sobre la avenida General Flores.
Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle
Dos delincuentes le robaron la moto a una mujer policía en General Flores y Guadalupe. Los persiguió con ayuda de un particular y a pocas cuadras les dispara y hiere a uno, el otro escapó.
La mujer policía, que no llevaba puesto el uniforme, fue interceptada por dos delincuentes en una moto, en General Flores y Guadalupe. Bajo amenazas le roban su moto y huyen del lugar, cada uno en una moto.
Un particular que presenció la rapiña le ofreció ayuda a la mujer policía y juntos, en la moto del hombre, comienzan a perseguir a los delincuentes.
Cuando llegan a General Flores y Antonio Machado, la policía le dispara a los delincuentes y hiere a uno en la ingle.
El rapiñero herido corre unos metros y finalmente es atrapado por la mujer policía. El otro delincuentes logra escapar en la moto de la mujer policía.
El ladrón herido, de 25 años y tres antecedentes por rapiña, fue trasladado al Hospital Policial. Según información primaria de la Policía, también estaba requerido por una rapiña en la Zona IV de la Jefatura de Montevideo.
