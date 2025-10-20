Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle

Le robaron la moto a una mujer policía en General Flores. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La moto de los delincuentes que rapiñaron a la mujer policía. El ladrón que logró escapar lo hizo en la moto de la policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La rapiña con persecución y disparos ocurrió este lunes poco antes de las 6 de la mañana sobre la avenida General Flores.

La mujer policía , que no llevaba puesto el uniforme, fue interceptada por dos delincuentes en una moto , en General Flores y Guadalupe. Bajo amenazas le roban su moto y huyen del lugar, cada uno en una moto.

Un particular que presenció la rapiña le ofreció ayuda a la mujer policía y juntos, en la moto del hombre, comienzan a perseguir a los delincuentes.

Cuando llegan a General Flores y Antonio Machado, la policía le dispara a los delincuentes y hiere a uno en la ingle.

El rapiñero herido corre unos metros y finalmente es atrapado por la mujer policía. El otro delincuentes logra escapar en la moto de la mujer policía.

El ladrón herido, de 25 años y tres antecedentes por rapiña, fue trasladado al Hospital Policial. Según información primaria de la Policía, también estaba requerido por una rapiña en la Zona IV de la Jefatura de Montevideo.