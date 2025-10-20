RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años

Los tres fueron trasladados a la policlínica de Capitán Tula. La Policía trabaja en la escena del hecho.

Tres personas fueron heridas tras ataque a balazos en el barrio Nuevo Ellauri. Una de las víctimas tiene 12 años, y las otras tienen 19 y 21 años, de acuerdo a información primaria a la que accedió Subrayado.

Las tres personas ingresaron a la policlínica de Capitán Tula y el ataque se produjo en Héctor Castro y camino Teniente Rinaldi.

Trabaja en el lugar personal de Investigaciones de zona 3, también de la Guardia Republicana y de la Unidad de Respuesta Móvil. Aguardan a la Policía Científica.

En desarrollo.

