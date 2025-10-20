Tres personas fueron heridas tras ataque a balazos en el barrio Nuevo Ellauri. Una de las víctimas tiene 12 años, y las otras tienen 19 y 21 años, de acuerdo a información primaria a la que accedió Subrayado.
Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
Los tres fueron trasladados a la policlínica de Capitán Tula. La Policía trabaja en la escena del hecho.
Las tres personas ingresaron a la policlínica de Capitán Tula y el ataque se produjo en Héctor Castro y camino Teniente Rinaldi.
Trabaja en el lugar personal de Investigaciones de zona 3, también de la Guardia Republicana y de la Unidad de Respuesta Móvil. Aguardan a la Policía Científica.
Seguí leyendo
Peatón murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES
Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO
"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
RUTA 8
Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
MATÍAS RIERO
Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS
Dejá tu comentario