Un hombre fue condenado a siete años de cárcel por asesinar a otro de un tiro luego de un incidente que ambos mantuvieron en plena calle en el barrio Cruz de Carrasco.
Un hombre fue condenado por asesinar a otro de un disparo tras incidente en la calle en la Cruz de Carrasco
El hecho ocurrió el jueves de noche y la víctima falleció el sábado por la grave herida sufrida. El autor del crimen fue detenido el lunes y terminó condenado en proceso abreviado.
En la noche del jueves 19 se produjo el hecho, en el que la víctima resultó herida de gravedad por un disparo de arma de fuego, y terminó falleciendo el sábado 21.
El autor del disparo fue detenido el lunes 23 y, en proceso abreviado, la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, obtuvo la condena del autor del crimen por un delito de homicidio en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.
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