Un hombre fue baleado en una boca de drogas en el Centro y lo dejaron grave

Un hombre de 28 años recibió dos disparos en el pecho en la mañana de este martes cuando se encontraba en una casona vieja que funciona como boca de venta de drogas, en el centro de Montevideo, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Policías de la Zona Operacional I estaban haciendo una vigilancia sobre esa edificación, ubicada en Río Negro y Galicia, a las siete de la mañana. Y fueron alertados de que el presunto autor de los disparos estaba en un comercio, cerca.

Los efectivos llegaron junto a personal de la seguridad privada del comercio y la encargada, que les permitieron el ingreso. En la terraza encontraron a un hombre armado con un revólver, una piedra de pasta base y dinero dentro de una mochila. Tras ser derivado a la base de investigaciones le encontraron otra piedra de pasta base de un kilo.

El arrestado tiene 39 años y 10 antecedentes penales; los investigadores policiales y fiscales buscan establecer ahora si él fue el autor del disparo al otro hombre que está grave.