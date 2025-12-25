RECIBÍ EL NEWSLETTER
MATEO TULA Y CURUPÚ

Un hombre fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido en Piedras Blancas

El hecho sucedió en Capitán Mateo Tula y Curupú. La víctima fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula para recibir atención médica.

baleado-cabeza-piedras-blancas-tula-y-curupu

Un hombre de unos 30 años recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. El ataque a tiros ocurrió este jueves de tarde en Capitán Mateo Tula y Curupú, en Piedras Blancas.

En la escena quedaron 13 casquillos de bala calibre 9 milímetros y varias manchas de sangre. Por eso, personal de Guardia Republicana debió preservar el lugar del hecho a la espera del arribo de personal de Policía Científica para realizar el relevamiento y las pericias de los diferentes indicios.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, un testigo declaró que estaba en su casa cuando escuchó una ráfaga de disparos y al salir encontró a la víctima tendida bocabajo en la calle con abundante sangrado y junto a otros vecinos resolvió trasladar al baleado hasta un centro asistencial.

a prision el hombre que mato a otro en manga y fue baleado al intentar fugar durante un allanamiento
Seguí leyendo

A prisión el hombre que mató a otro en Manga y fue baleado al intentar fugar durante un allanamiento

El baleado fue trasladado de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde el diagnóstico primario indicó herida de arma de fuego en el cráneo con entrada y sin salida. En el caso trabajan investigadores de Zona Operacional III.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Navidad violenta

Ataque a tiros en Tres Ombúes deja dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos: la rambla está cortada
CEBOLLATÍ-ROCHA

Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte

Te puede interesar

Un hombre fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido en Piedras Blancas video
MATEO TULA Y CURUPÚ

Un hombre fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido en Piedras Blancas
Un adolescente de 15 años resultó herido en las piernas en un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo video
LUTECIA Y TESINO

Un adolescente de 15 años resultó herido en las piernas en un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo
Foto: Subrayado. Escena del doble homicidio de este 25 de diciembre en Tres Ombúes, Montevideo.
Violencia criminal

Siete homicidios fueron cometidos en menos de 48 horas en Montevideo

Dejá tu comentario