LUTECIA Y TESINO

Un adolescente de 15 años fue baleado en las piernas en un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo

Ocurrió en Lutecia y Tesino. La víctima fue traslada a la policlínica de Malinas, donde recibió un diagnóstico que no reviste gravedad.

policia-cientifica-adolescente-baleado-jardines-del-hipodromo

El baleado fue trasladado a la policlínica de Malinas para recibir la atención primaria en salud. De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, su cuadro no reviste gravedad.

Dos personas que pasaron en moto por el lugar le dispararon al adolescente. Personal de Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena. Encontró dos vainas alrededor de un contenedor de basura y rastros de sangre.

En el caso también trabajó personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Montevideo.

