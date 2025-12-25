Un adolescente de 15 años fue baleado en las piernas en un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo

Un adolescente de 15 años resultó baleado en las piernas en un ataque a tiros ocurrido este jueves de tarde en Lutecia y Tesino en Jardines del Hipódromo.

El baleado fue trasladado a la policlínica de Malinas para recibir la atención primaria en salud. De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, su cuadro no reviste gravedad.

Dos personas que pasaron en moto por el lugar le dispararon al adolescente. Personal de Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena. Encontró dos vainas alrededor de un contenedor de basura y rastros de sangre.

En el caso también trabajó personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Montevideo.